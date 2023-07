Previsioni Meteo Veneto: ancora temporali, grandinate e vento forte fino a domani

MeteoWeb

“Nel corso di venerdì 21 e fino al pomeriggio/sera di sabato 22 condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “L’area anticiclonica con aria calda che insiste tra Nord Africa ed Europa meridionale è contrastata dalla circolazione ciclonica con aria più fresca presente più a nord; ciò permette specie sull’Europa continentale l’afflusso di correnti umide e a tratti instabili di origine nord-atlantica, che sul Veneto portano spazi di sereno alternati a fasi nuvolose e probabili precipitazioni sparse, nel contesto di un raffrescamento culminante sabato e seguìto da una ripresa delle temperature“.

Oggi tempo abbastanza instabile, con significativi addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; alcune fasi di piogge sparse, con vari rovesci anche temporaleschi e possibilità di locali fenomeni intensi; temperature diurne in discreta diminuzione rispetto ai giorni precedenti, specie sull’entroterra.

Domani tempo piuttosto instabile, con vari addensamenti nuvolosi e schiarite più ampie in serata.

Precipitazioni: Piogge da sparse a temporaneamente diffuse, con rovesci e temporali in vari casi anche intensi; fenomeni in cessazione alla sera.

Temperature: In diminuzione, localmente anche sensibile riguardo alle massime sulla pianura orientale.

Venti: In quota prevalentemente moderati dai quadranti occidentali, comunque più modesti sulle Dolomiti e un po’ più significativi sulle Prealpi, ove sarà probabile qualche fase di discreto rinforzo da sud-ovest; altrove deboli con direzione variabile, a parte una lieve prevalenza da nord-est con intensità in qualche momento anche localmente moderata in pianura, nonchè alcune raffiche nei temporali.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso il settore centro-meridionale al largo.

Domenica 23 un po’ di variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno più ampi verso sera.

Precipitazioni: Fasi di piogge sparse, in prevalenza modeste a parte locali rovesci o temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane.

Temperature: Le minime subiranno contenute diminuzioni tra cui qualche diminuzione in quota e degli aumenti a sud-est, le massime aumenteranno.

Venti: In quota sulle Dolomiti da deboli a moderati occidentali, sulle Prealpi sud-occidentali moderati fino al pomeriggio moderati e nelle ultime ore tesi; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi in qualche momento sulle zone pianeggianti.

Mare: Quasi calmo, o al più poco mosso al largo del litorale centro-meridionale.

Lunedi 24 in pianura cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo locali addensamenti a fine giornata sulle zone pedemontane, in montagna tempo da variabile ad instabile con spazi di sereno alternati nubi probabilmente più significative sulle Dolomiti; da metà giornata in poi sulle zone montane, in particolare quelle dolomitiche, crescente probabilità di alcuni rovesci e temporali; per le temperature, prevarrà un discreto aumento.

Martedì 25 tempo instabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi dapprima più diffusi in montagna e poi presenti su gran parte della regione; crescente probabilità di rovesci o temporali, da sparsi a relativamente diffusi, in particolare sulle zone centro-settentrionali; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui spiccheranno alcune diminuzioni delle minime sulle zone montane e degli aumenti riguardo ai valori massimi in pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: