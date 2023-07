Previsioni Meteo Veneto: temporali e grandinate, da domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Da lunedì pomeriggio probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. Martedì probabili varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il contrasto fra l’area anticiclonica molto calda che staziona tra Nord Africa ed Europa meridionale, e la circolazione ciclonica con aria più fresca presente sull’Europa centrale, determina la situazione di questi giorni, caratterizzata da frequente alternanza di schiarite e instabilità anche molto marcata; fino all’inizio della settimana si avrà una modesta rimonta dell’anticiclone, con meno nuvolosità, precipitazioni più contenute o assenti, e ripresa delle temperature, mentre tra lunedì pomeriggio/sera e martedì si avrà nuovamente tempo instabile con temporali diffusi. Tempo più stabile e clima un po’ più fresco nei giorni seguenti“.

Oggi modesta variabilità, con locale nuvolosità alternata a spazi di sereno. Contenuta probabilità di qualche locale rovescio sui rilievi, e non si esclude qualche isolata pioggia in pianura; fenomeni pressoché assenti dalla sera. Temperature massime in contenuto aumento.

Lunedì 24 in pianura abbastanza soleggiato fino al pomeriggio, con addensamenti anche diffusi a fine giornata specie sulle zone pedemontane; in montagna tempo da variabile ad instabile, con schiarite al mattino e poi addensamenti dalle ore centrali, più diffusi sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Da metà giornata a partire dalle zone montane probabilità di rovesci e temporali, che potranno essere anche diffusi, specie sulle Prealpi e fino alla pedemontana; fenomeni poi in estensione alla pianura settentrionale e zone occidentali verso sera. Sono possibili fenomeni intensi.

Temperature: In generale moderato aumento.

Venti: In pianura variabili, in prevalenza moderati da sudest, poi in rotazione a moderati da nord dalla sera. In montagna forti da sudovest, a tratti molto forti in alta quota sulle zone esposte.

Mare: Poco mosso, in rinforzo a mosso dalla sera.

Martedì 25 tempo molto instabile, con nuvolosità diffusa alternata a possibili temporanee schiarite.

Precipitazioni: Probabilità alta di rovesci o temporali, anche a tratti diffusi, in particolare sulle zone prealpine e sulla pianura; i fenomeni potranno essere intermittenti, con pause e ripresa delle precipitazioni. Sono possibili fenomeni intensi.

Temperature: Valori minimi in calo, più sensibile alla sera, massime in generale contenuto calo.

Venti: In pianura inizialmente deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio deboli/moderati dai quadranti orientali. In montagna forti da sudovest, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: In prevalenza mosso.

Mercoledì 26 tempo più stabile e soleggiato, con tratti nuvolosità sulle zone nordorientali. Nel corso della giornata non si esclude qualche isolato piovasco più che altro limitato ai rilievi. Temperature in generale diminuzione.

Giovedì 27 tempo soleggiato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve locale diminuzione.

