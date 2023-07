Previsioni Meteo Veneto: nuova ondata di maltempo nel pomeriggio

MeteoWeb

“Dopo una pausa, nel corso del pomeriggio è prevista una ripresa dell’instabilità con probabili rovesci e temporali associati a fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) in esaurimento a partire da nord dalla tarda serata“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il transito da ovest a est della parte più meridionale di una depressione con nucleo sull’Europa Settentrionale porterà piogge specie martedì e farà scendere le temperature con valori sotto la media in particolare mercoledì. Da giovedì alta pressione e temperature in aumento, ma non arriveranno ad essere superiori alle medie tipiche del periodo“.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi/rovesci/temporali più probabilmente verso sera e su costa e zone limitrofe. Temperature più basse rispetto a lunedì e alla media, anche di molto, con minime a tarda sera.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) di notte per piogge sparse e bassa (5-25%) tra il mattino e il pomeriggio per piogge locali, sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà in prevalenza di piovaschi/rovesci, solo localmente qualche altro temporale. Per il resto assenti.

Temperature: Più basse rispetto a martedì e alla media, anche di molto. Minime a tarda sera.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Mosso fino al mattino e poco mosso dal pomeriggo.

Giovedì 27 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da nord-ovest, in prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 28 sulla pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e verso sera parzialmente nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia dal pomeriggio. Temperature in aumento.

Sabato 29 sulla pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e verso sera parzialmente nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia dal pomeriggio. Temperature in aumento.