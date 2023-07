Previsioni Meteo Veneto: prospettive di maltempo nel weekend

MeteoWeb

“Temporanea rimonta del promontorio di alta pressione sul Mediterraneo nella giornata di giovedì con tempo in prevalenza stabile sulla regione. In seguito l’alta pressione tenderà nuovamente ad indebolirsi, per l’influenza di una vasta circolazione ciclonica sull’Europa nord-occidentale, che determinerà un flusso in quota prevalente dai quadranti occidentali, associato al passaggio di impulsi instabili, specie tra sabato e domenica. Sul Veneto quindi il tempo si manterrà variabile, a tratti instabile, specie sulle zone montane, ma a tratti anche in pianura tra sabato e domenica, con fasi di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in ripresa, ma con valori che si manterranno in media con il periodo o leggermente inferiori giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso in pianura, sui settori montani saranno ancora possibili annuvolamenti irregolari, alternati a schiarite, ma senza precipitazioni associate. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento. Venti in quota, moderati dai quadranti occidentali; su costa e pianura centro-orientale in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali, altrove deboli di direzione variabile.

Domani in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera. Sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: A partire dalle ore centrali sulle zone montane probabilità in aumento (fino a medio-bassa 25-50%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che, in serata, potranno raggiungere anche localmente le zone pedemontane e non si esclude possano interessare parte della pianura settentrionale e dei settori costieri nord-orientali a fine giornata.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali. In pianura fino a parte della mattinata in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali, in seguito si manterranno deboli/moderati orientali sulla pianura centro-orientale e deboli/moderati da ovest altrove.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 29 in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera sui settori settentrionali e in parte su quelli nord-orientali. Sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso in mattinata, a sviluppo di nubi irregolari via via più frequenti nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata nuovo aumento della probabilità (fino a medio alta 50-75%) di rovesci e temporali da locali a sparsi su zone montane, pedemontane e dalla serata possibili anche sulla pianura settentrionale e nord-orientale.

Temperature: In ulteriore aumento, salvo locali diminuzione nei valori massimi.

Venti: In quota moderati da ovest. Su costa e pianura limitrofa da deboli a moderati dai quadranti orientali, nell’entroterra deboli occidentali; in serata venti in rotazione dai quadranti settentrionali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 30 tempo inizialmente instabile con probabili rovesci e temporali sparsi nella notte fino a parte della mattinata su zone montane, pedemontane e parte della pianura centro-settentrionale. In seguito il tempo si manterrà variabile, a tratti instabile, su zone montane e pedemontane con ancora rovesci e temporali da locali a sparsi, possibili anche sulla pianura. Temperature minime in aumento o localmente stazionarie, massime in lieve diminuzione. In quota venti moderati occidentali con tendenza a ruotare da nord-ovest in serata.

Lunedì 31 tempo variabile, a tratti ancora instabile, con nuvolosità, anche consistente, alternata a schiarite. Saranno ancora probabili precipitazioni sparse, con locali rovesci e temporali, fino a parte del pomeriggio, poi tenderanno ad esaurirsi. Temperature minime in calo su zone montane, pedemontane, altrove stazionarie; massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione sulle zone montane. Venti in quota deboli/moderati occidentali.

