Previsioni Meteo Veneto, si afferma l’anticiclone: bel tempo e temperature in aumento

MeteoWeb

Fino a martedì, il Veneto si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dall’Africa settentrionale: il tempo sarà stabile, salvo attività termoconvettiva pomeridiana in montagna, e progressivamente più caldo, con valori termici ben superiori alla media del periodo a partire da lunedì. Mercoledì, lieve cedimento dell’anticiclone e ingresso di correnti atlantiche più umide che porteranno condizioni di variabilità soprattutto in montagna.

Pomeriggio/sera di Sabato 8

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo passaggi di nubi medio-alte e modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane, dove sarà possibile qualche piovasco o rovescio, soprattutto in area dolomitica. Temperature in aumento rispetto a venerdì. Venti in quota deboli/moderati nord-occidentali; altrove variabili, con brezze su costa, pedemontana e nelle valli.

Domenica 9

Cielo: Tempo stabile e ben soleggiato, salvo possibili cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti; solo sulle Dolomiti nelle ore più calde probabilità bassa (5-25%) di occasionali rovesci.

Temperature: In ulteriore aumento fino a valori moderatamente più alti della media.

Venti: In quota deboli o moderati nord-occidentali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e sulla pianura limitrofa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 10

Cielo: Cielo in prevalenza sereno, salvo qualche cumulo pomeridiano in montagna, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti; solo sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) di occasionali sporadici rovesci nelle ore pomeridiane.

Temperature: In aumento, con valori ben superiori alla media.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori occidentali; altrove variabili, con brezze nelle valli e sulle fasce costiera e pedemontana.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 11

Cielo sereno o poco nuvoloso, ma con maggiori addensamenti in montagna per attività cumuliforme a partire dalle ore centrali. Temperature senza notevoli variazioni o localmente in aumento.

Mercoledì 12

Spazi di sereno più presenti in pianura, alternati ad annuvolamenti cumuliformi, più consistenti, specie dalle ore centrali sulle zone montane, dove saranno possibili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento; massime in diminuzione in montagna, senza notevoli variazioni in pianura. Intensificazione dei venti occidentali in quota.