Previsioni Meteo Veneto, sempre più caldo: temperature in forte aumento nei prossimi giorni

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

La caratteristica principale del periodo è un’area di alta pressione con aria decisamente calda, che nel fine settimana da sud si spinge fino alla Scandinavia, poi indugia sul bacino del Mediterraneo; sul Veneto domina il cielo sereno a fronte di alcuni addensamenti nuvolosi da lunedì in poi più probabili di pomeriggio sulle zone montane, mercoledì attesi di sera anche in pianura con qualche probabile precipitazione; temperature in aumento, su valori ben oltre la norma, con culmine mercoledì a sud e martedì altrove.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, sabato 15 luglio

Prevarrà un cielo sereno, a fronte di qualche temporaneo modesto annuvolamento più che altro dal pomeriggio in montagna, con temperature in aumento.

Previsioni Meteo Veneto per domani, domenica 16 luglio

Cielo: Cielo sereno, salvo qualche modesto annuvolamento dal pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota, perlopiù tesi da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura da deboli a temporaneamente moderati specie su costa e bassa pianura nel pomeriggio, a tratti con direzione variabile e più spesso dai quadranti orientali.

Mare: Quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per lunedì 17 luglio

Cielo: Prevalenza di un cielo sereno, a fronte di qualche modesto annuvolamento a tratti, più probabile in montagna.

Precipitazioni: Assenti, salvo possibilità di qualche occasionale piovasco o breve temporale nel pomeriggio in montagna.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota dai quadranti sud-occidentali, sulle Prealpi da tesi a moderati e sulle Dolomiti da moderati a deboli; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura direzione variabile, intensità a tratti debole e a tratti almeno localmente moderata.

Mare: In prevalenza quasi calmo, al più occasionalmente poco mosso dal pomeriggio.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 18 luglio

In pianura, cielo da sereno a poco nuvoloso; in montagna, cielo da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti dal pomeriggio, associati alla probabilità di locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque spiccheranno aumenti delle minime in pianura e nelle valli, delle massime ad ovest.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 19 luglio

Giornata nel complesso un po’ variabile con spazi di sereno inizialmente ovunque e poi più insistenti a sud, addensamenti nuvolosi più presenti specie a nord-est nelle ore centrali sulle zone montane e pedemontane, un po’ dopo in pianura; nelle ore più calde sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane, a fine pomeriggio in genere sulle zone centro-settentrionali specie di pianura, probabili passaggi di rovesci temporaleschi sparsi; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime sulle zone montane diminuiranno un po’, sulla pianura meridionale saranno in lieve aumento e altrove non varieranno molto.

DATI METEO di Venerdi 14 BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 15 20 21 18 21 18 19 T max(°C) 29 31 31 32 30 32 31 Prec (mm) 0 0 0 0 0 0 0 DATI METEO di Sabato 15 BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 15 20 21 19 22 19 18 T h12 (°C) 26 31 31 30 30 31 31