Previsioni Meteo Veneto: tempo progressivamente più caldo, maggiore instabilità da metà settimana

Fino ai primi giorni della settimana, il Veneto si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dall’Africa settentrionale; il tempo sarà stabile, salvo attività termoconvettiva pomeridiana in montagna, e progressivamente più caldo, con valori termici ben superiori alla media del periodo a partire da lunedì. Mercoledì si avrà maggiore instabilità in montagna, e giovedì una probabile fase di instabilità più generale, con temporali anche in pianura.

Pomeriggio/sera di Domenica 9

Tempo stabile e ben soleggiato, salvo cumuli sulle zone montane e più localmente altrove. Precipitazioni pressochè assenti salvo sulle Dolomiti nelle ore più calde, dove non si esclude qualche isolato piovasco o rovescio. Temperature in ulteriore aumento fino a valori un po’ sopra le medie. Venti deboli, in prevalenza a regime di brezza lungo la costa e sulla pianura limitrofa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Lunedì 10

Cielo: Cielo in prevalenza sereno, salvo qualche cumulo pomeridiano in montagna, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti salvo sulle Dolomiti, dove si avrà una probabilità bassa (5-25%) di occasionali sporadici rovesci nelle ore pomeridiane.

Temperature: In aumento, con valori ben superiori alla media.

Venti: In quota deboli/moderati da ovest o nordovest; altrove deboli variabili, con brezze nelle valli e sulle fasce costiera e pedemontana.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 11

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con parziali addensamenti in montagna per attività cumuliforme a partire dalle ore centrali; annuvolamenti locali anche sulla pianura interna e sulle zone pedemontane.

Precipitazioni: Assenti in pianura; possibili piovaschi/rovesci o qualche temporale sulle zone montane nelle ore più calde.

Temperature: Senza notevoli variazioni o localmente in aumento.

Venti: In montagna in rinforzo da deboli/moderati a tesi dalla sera da ovest. In pianura deboli/moderati da sudest, con brezze sulla costa e zone pedemontane.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 12

Soleggiato con parziali nubi alte in pianura; annuvolamenti cumuliformi specie dalle ore centrali sulle zone montane, dove saranno possibili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento; massime in diminuzione in montagna, senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura. Intensificazione dei venti in quota, fino a forti sudoccidentali.

Giovedì 13

Tempo più instabile, con nuvolosità alternata a schiarite in pianura, e maggiori addensamenti sui rilievi. Probabili rovesci e temporali sparsi in montagna dalle ore centrali, in estensione alla pianura nella seconda parte della giornata. Temperature in generale calo, più sensibile sulle zone montane.