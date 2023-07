Il prezzo del greggio russo supera il price cap

MeteoWeb

I prezzi spot del greggio russo questa settimana hanno superato la soglia di 60 dollari al barile del regime di price cap sul petrolio del G7, mentre Mosca e Riyadh restringono le forniture. Il G7 ha introdotto il meccanismo del price cap sul petrolio il 5 dicembre per mantenere i flussi russi nel mercato limitando al contempo le entrate per le casse di guerra del Cremlino. Le importazioni dell’UE del greggio di Mosca sono state vietate lo stesso mese. Nell’ambito dello schema del G7, i fornitori occidentali di spedizioni e assicurazioni possono offrire servizi agli acquirenti di greggio russo non appartenenti al G7 se il greggio viene acquistato a un prezzo inferiore a 60 dollari al barile.

I prezzi del principale greggio di esportazione della Russia – l’Urala a base di zolfo pesante che caricato dai porti di Primorsk, Ust-Luga e Novorossijsk – questa settimana hanno superato quella soglia per la prima volta da quando è stato implementato il meccanismo del prezzo massimo. Le valutazioni spot dell’agenzia di prezzi delle materie prime Argus mostrano che i prezzi dell’Urals il 12 luglio hanno raggiunto rispettivamente 60,18 dollari e 60,78 dollari al barile per i carichi caricati da Primorsk e Novorossiysk. Nel frattempo, S&P Global Platts ha valutato i carichi di Primorsk a 60,32 dollari al barile l’11 luglio e il greggio Novorossiysk Urals a 60,26 dollari al barile il 12 luglio, riporta la CNBC.

Diversi commercianti di greggio – che hanno parlato con la CNBC in forma anonima a causa di restrizioni contrattuali – hanno attribuito l’aumento del prezzo spot dell’Urals agli aumenti sottostanti dei prezzi globali del petrolio, poiché i futures dell’Ice Brent con scadenza a settembre si sono attestati sopra gli 80 dollari al barile il 12 luglio. La Libia ha mantenuto questo livello.

L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e l’Agenzia internazionale dell’energia prevedono un aumento della domanda nella seconda metà dell’anno. Per quanto riguarda l’offerta, alcuni membri del gruppo OPEC+ – comprendente l’OPEC e i suoi alleati – stanno attuando tagli volontari alla produzione di 1,66 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2024. A coronamento di ciò, l’Arabia Saudita ha annunciato un ulteriore calo unilaterale di 1 milione di barili al giorno luglio e agosto, mentre la Russia si è impegnata a tagliare le esportazioni di ulteriori 500.000 barili al giorno il mese prossimo.

“Con una minore offerta da parte dell’OPEC+ durante i mesi estivi ad alta domanda, prevediamo che maggiori riduzioni delle scorte di petrolio diventino visibili e sostengano i prezzi del petrolio“, ha dichiarato lo stratega di UBS Giovanni Staunovo in una nota.

Anche i valori dell’Urals sono aumentati poiché “un’impasse in corso tra Turchia e Iraq, che blocca circa 450.000 barili al giorno di flusso di greggio curdo acido attraverso Ceyhan, sta supportando i valori del greggio acido“, ha detto S&P Global Commodity Insights alla CNBC via e-mail.

Qualità più che quantità

La stessa domanda di greggio acido è aumentata, con la diminuzione delle scorte di raffineria che non attutisce più l’impatto della minore produzione, ha detto un trader alla CNBC. Di conseguenza, i prezzi delle alternative al greggio Urals disponibili, come il norvegese Johan Sverdrup e il libico Es Sider, sono aumentati, hanno affermato altri trader. “La maggior parte del greggio russo si trova all’estremità più pesante dello spettro, simile a molto petrolio mediorientale. Dal momento che molte raffinerie di petrolio asiatiche sono state costruite per utilizzare materiale mediorientale “pesante” a densità più elevata, e che ora è molto meno presente a causa dell’OPEC, il greggio russo è diventato più prezioso per gli acquirenti in India, Cina e nel resto dell’Asia“, ha affermato Neil Fleming, responsabile editoriale globale di Argus.

Una violazione una tantum superiore a 60 dollari al barile per i prezzi del greggio russo potrebbe non richiedere modifiche al tetto del prezzo del regime, hanno affermato due trader, poiché i regolatori del G7 probabilmente aspetteranno per vedere una eventuale tendenza. Uno ha suggerito che potrebbe spingere Washington a prendere in considerazione un altro rilascio di greggio dalle riserve strategiche di petrolio (SPR) per mitigare gli aumenti dei prezzi.

“Il G7 rivede teoricamente il price cap ogni due mesi, con l’AIE incaricata di fornire una valutazione dei livelli e delle entrate delle esportazioni russe”, ha detto David Fyfe, economista capo di Argus, aggiungendo che il blocco era stato finora riluttante a “sconvolgere la dinamica” di lasciare il greggio russo disponibile riducendo al tempo stesso le entrate russe.

Le esportazioni russe di greggio e petrolio raffinato sono già sotto pressione, perdendo 600.000 barili al giorno a giugno, ha stimato l’Agenzia internazionale dell’energia nel suo ultimo rapporto. I ricavi delle esportazioni di Mosca sono diminuiti di 1,5 miliardi di dollari a 11,8 miliardi il mese scorso, dimezzandosi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha rilevato l’AIE.