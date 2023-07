Primi dati dai satelliti russi “Meteor-M” 2-3: test in corso

MeteoWeb

Arrivano i primi dati dal complesso di immagini satellitari multizona “Meteor-M” 2-3, ossia una serie satelliti meteorologici russi in orbita polare. Sono in corso i test di volo del nuovo veicolo spaziale e sono state effettuate le prime inclusioni del complesso di immagini satellitari multizona. Tali immagini vengono utilizzate con successo per monitorare l’uso del suolo, l’agricoltura e la silvicoltura, gli incendi naturali, le inondazioni, il manto nevoso, le condizioni del ghiaccio, l’attività vulcanica, l’osservazione delle nuvole, il monitoraggio dei pericoli naturali, come tifoni, cicloni, uragani. Inoltre, le informazioni sono richieste dalla Carta internazionale “Spazio e disastri naturali”. La larghezza della striscia di rilevamento CMSS (circa 1000km) consente di condurre osservazioni su scala globale.