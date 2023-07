Pronta l’esposizione verticale dello Space Shuttle Endeavour a Los Angeles

MeteoWeb

Il lungo processo di esposizione dello Space Shuttle Endeavour, ormai in pensione, in posizione di lancio verticale inizierà questo mese a Los Angeles. Il California Science Center ha annunciato giovedì che il processo, della durata di sei mesi, avrà inizio il 20 luglio presso il futuro Samuel Oschin Air and Space Center, attualmente in costruzione a Exposition Park. La fase iniziale, denominata “Go for Stack”, consisterà nell’installazione della parte inferiore dei booster a razzo solido, noti come gonne di poppa, su cui saranno impilati i segmenti del booster, il serbatoio esterno e quindi l’Endeavour. Il display, alto 20 piani, mostrerà lo Shuttle come appare in attesa sulla rampa di lancio.

L’Endeavour è stato costruito come sostituto dello shuttle Challenger distrutto e ha volato per 25 missioni tra il 1992 e il 2011. Quando gli shuttle della NASA sono stati ritirati, nel 2012 Endeavour è stato trasportato in California a bordo di uno speciale Boeing 747 della NASA, attirando la folla mentre sorvolava i luoghi dello Stato associati al programma spaziale. Dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Los Angeles, la navetta è stata collocata su un rimorchio speciale e ha suscitato un grande scalpore mentre attraversava le strette strade della città per raggiungere il California Science Center nell’arco di diversi giorni.

L’anno scorso, in occasione dell’11° anniversario del rientro definitivo dell’Endeavour dallo spazio, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’Air and Space Center. Il centro ha dichiarato in un comunicato che l’impilamento dei componenti del sistema Shuttle è un processo complesso che non è mai stato intrapreso al di fuori di una struttura della NASA. Il 31 dicembre sarà l’ultima occasione per vedere l’Endeavour, che è stato esposto orizzontalmente in posizione di atterraggio per anni dall’arrivo al centro.

La navetta sarà spostata attraverso l’Exposition Park e sollevata da una gru per essere accoppiata al serbatoio esterno La costruzione dell’Air and Space Center sarà completata intorno alla pila completa degli shuttle. La fondazione del centro ha raccolto 320 milioni di dollari dei 400 milioni previsti per il progetto. Exposition Park si trova tra la University of Southern California e il Los Angeles Memorial Coliseum.