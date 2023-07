Protezione Civile: domani per la prima volta in Italia una simulazione in caso di tornado

MeteoWeb

Si legge in una nota del Sib-Sindacato italiano balneari aderente a Fipe/Confcommercio: “Domani, per la prima volta in Italia, una esercitazione (simulazione) della Protezione civile nel caso si verificasse l’arrivo di un tornado sui nostri litorali. L’evento è organizzato dalla direzione marittima di Puglia e Basilicata Jonica in collaborazione con la Protezione civile. Le simulazioni servono a testare l’efficacia delle linee di Comando e di tutti gli operatori pubblici e privati al verificarsi di eventi calamitosi”.

Nella nota si legge ancora che: “Il caldo intenso di questi giorni – spiega – conferma che siamo in presenza di cambiamenti climatici che potrebbero avere esiti inaspettati e, soprattutto, devastanti, tanto che è concreto e reale il rischio del moltiplicarsi di eventi catastrofici nel Mare Mediterraneo come i tornado”.

La simulazione in caso di tornado nella spiaggia di Margherita di Savoia

”E’ stata scelta Margherita di Savoia – sottolinea Antonio Capacchione, presidente del Sib – in quanto risulta essere una delle spiagge meglio attrezzate e organizzate del Paese La balneazione attrezzata di questo Comune pugliese è costituita da 76 stabilimenti balneari con oltre 20.000 ombrelloni. Molteplici le riunioni preparatorie fra le autorità istituzionali preposte (Capitaneria di Porto, Prefettura, Protezione civile, Comune, ecc.) alla quale ha partecipato anche il Sib a conferma che gli imprenditori balneari sono “Fiduciari dello Stato” titolari di una funzione pubblicistica”.

Domani alle ore 9,15, prima dell’esercitazione, è stata organizzata una conferenza stampa presso il Grand Hotel Terme di Margherita di Savoia, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il direttore marittimo di Puglia e Basilicata Jonica, contrammiraglio Vincenzo Leone, il direttore della Protezione civile regionale, Nicola Lopane, il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, il presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, e il presidente del Sindacato italiano balneari di Confcommercio, Antonio Capacchione. Dalle ore 10 alle ore 11 l’esercitazione in mare e in spiaggia.