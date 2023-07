Puglia in fiamme, diversi gli incendi in tutta la regione

MeteoWeb

Brucia il Salento e la zona a ridosso della spiaggia di San Cataldo, a Lecce. Da quattro ore sono finiti in fiamme oltre dieci ettari di macchia mediterranea e pineta. Per precauzione sono stati evacuati un centinaio di bagnanti e le auto parcheggiate in zona. Qualche vettura, infatti, e’ stata avvolta dalle fiamme, che hanno interessato anche diverse abitazioni balneari. Gli occupanti sono stati fatti sgomberare, anche con la forza davanti alle fiamme che avanzavano, mentre cercavano di aiutare i soccorritori con le pompe da giardino. Sono state portate via anche decine di bombole di gas dalle ville della zona, per evitare il peggio.

Da terra stanno operando circa 15 mezzi e 30 unita’ tra operatori antincendio di Arif, carabinieri forestali, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e volontari. E’ stato richiesto anche l’intervento di supporti aerei. Incendio nel Foggiano, chiusa strada provinciale a San Severo Richiesto l’intervento di un mezzo aereo per domare le fiamme.

Un vasto incendio è divampato in località Campolato, tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, nel Foggiano. L’incendio si è sviluppato all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 57 per Manfredonia. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando velocemente tanto da arrivare su più punti della statale 272, che collega San Severo a Monte Sant’Angelo, che è stata chiusa al traffico. Sul posto vigili del fuoco, personale dell’Arif e volontari della protezione civile. E’ stato anche richiesto l’intervento di un mezzo aereo per domare le fiamme.