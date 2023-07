Punto da un calabrone, morto 75enne nel Pavese

MeteoWeb

E’ morto al Policlinico San Matteo di Pavia il 75enne di Torrazza Coste (Pavia), comune dell’Oltrepò Pavese, che nel pomeriggio di ieri era stato punto da un calabrone. E’ stato stroncato dallo shock anafilattico provocatogli dalla puntura dell’insetto, al quale era allergico. L’uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118. E’ stato trasportato in elicottero al San Matteo, ma quando è arrivato in ospedale era già in condizioni molto gravi.