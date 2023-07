Radioamatore hackera una sonda solare della Nasa Stereo-A

MeteoWeb

Immagini spettacolari del Sole e del brillamento avvenuto sulla sua superficie lo scorso 2 luglio sono state ottenute da un radioamatore statunitense che ha hackerato (a fin di bene) la sonda solare della Nasa Stereo-A in avvicinamento alla Terra: con una piccola parabola nel cortile di casa è infatti riuscito a captarne il segnale e poi lo ha decodificato, come riporta il sito SpaceWeather.com. “Mi sto divertendo con Stereo-A”, racconta Scott Tilley che vive a Roberts Creek, nella British Columbia (Usa).

“Il veicolo spaziale si sta avvicinando alla Terra quest’estate e ora posso ricevere il suo segnale utilizzando una piccola parabola da 26 pollici nel mio cortile”. Lo scorso 2 luglio “abbiamo catturato il brillamento di classe X”, aggiunge. “La macchia solare AR3354 visibile a occhio nudo era davvero scoppiettante”. La sonda Stereo-A è stata lanciata da Cape Canaveral nel 2006 insieme alla gemella Stereo-B per studiare il lato nascosto del Sole. Nel 2014, Stereo-B ha interrotto le comunicazioni (riprendendole solo una volta nel 2016), mentre Stereo-A ha continuato la sua missione senza intoppi.

Da diverse settimane nella comunità dei radioamatori ha iniziato a circolare la voce della possibilità di intercettare i segnali della sonda superstite a 8443,580 MHz e anche Tilley si è messo in ascolto. All’inizio il segnale era indecifrabile ma poi, grazie alle informazioni sul formato dei dati pubblicate online dalla Nasa, è riuscito a decodificarlo. Ora il radioamatore sta monitorando il flusso di dati da quasi tutti gli strumenti scientifici di Stereo-A.

Il prossimo 17 agosto la sonda ‘sfiorerà’ la Terra da una distanza di 7,5 milioni di chilometri: durante questo passaggio ravvicinato i suoi segnali diventeranno ancora più forti e facili da intercettare. “Quello che era iniziato come una curiosità passeggera si sta ora trasformando in un passatempo estivo”, afferma Tilley. “E’ un momento unico per giocare con Stereo-A”.