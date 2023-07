Raduno di fuoristrada a Villalago: gli ambientalisti denunciano danni in Abruzzo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Nei giorni scorsi, Fernando Gatta, sindaco di Villalago (L’Aquila), in compagnia dell’organizzatore di un raduno nazionale di auto 4×4, difendeva in una intervista RAI la scelta di realizzare il raduno accanto al paese ed a poche centinaia di metri dalle aree protette frequentate regolarmente da orsi e cervi sostenendo la mancanza di ogni effetto negativo dello stesso evento per l’ambiente naturale. Nonostante le segnalazioni di quattro associazioni ambientaliste che hanno richiesto di sottoporre un simile evento ad una attenta valutazione di incidenza ambientale e nonostante il paese di Villalago, incastrato tra le stupende gole del Sagittario ed il Lago di Scanno e vera porta d’ingresso al Parco Nazionale, meriti ben altre forme di valorizzazione e di turismo ecosostenibile la kermesse con i mezzi fuoristrada si è svolta con conseguenze negative che vanno oltre quanto avevano previsto le associazioni”. È quanto si legge in una nota stampa di Salviamo l’Orso – Associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano.

“Automezzi rombanti con marmitte “ad alto volume”, musica “a palla”, auto inerpicate tra rocce ed alberi dove alcune sono rimaste incastrate e sono state liberate solo dopo l’uso di una ruspa ed il taglio di alberi”, denuncia “Salviamo l’Orso”. “Ogni ulteriore commento appare superfluo, restano invece le recenti dichiarazioni rese dal sindaco Sig. Gatta, involontariamente comiche, secondo il quale la manifestazione si è tenuta perché” l’orsa “Amarena si sarebbe allontanata dal territorio di Villalago”, conclude la nota dell’Associazione.

Foto





/