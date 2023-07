Notte a 4.000 metri, recuperati alpinisti sul Monte Bianco

MeteoWeb

Recuperati questa mattina i 2 alpinisti francesi rimasti bloccati ieri sul Pilier d’Angle, nel massiccio del Monte Bianco, a causa del maltempo. L’operazione è stata condotta dal Soccorso alpino valdostano. L’elicottero li ha raggiunti e li ha trasportati all’ospedale Parini di Aosta. Uno presenta gravi congelamenti alle mani e ai piedi ed era in stato di confusione a causa del freddo, l’altro è meno grave ed ha un principio di ipotermia.

I 2 sono stati sorpresi dal maltempo mentre scalavano una via molto impegnativa sul Pilier d’Angle. Non sono riusciti a rientrare a valle ed hanno lanciato l’allarme. Le nubi in quota hanno impedito i tentativi di recupero con l’elicottero fino a questa mattina.