Reggio Calabria braccata dagli incendi: Vigili dal Fuoco in arrivo da tutto il Sud, evacuazioni in corso

Vigili del fuoco impegnati per diversi incendi di bosco e vegetazione in queste ore nella provincia di Reggio Calabria. Tra le zone più colpite dal gran caldo, la situazione degli incendi è diventata drammatica nelle ultime ore. Un grosso rogo sta lambendo anche l’A2 Salerno-Reggio Calabria allo svincolo di Villa San Giovanni, dove si trova l’imbocco per gli imbarcaderi che conducono ai traghetti per la Sicilia.

La zona più colpita dai roghi è quella del basso jonio reggino, che da tre giorni brucia furiosamente. Proprio in quest’area sono in corso evacuazioni per un grosso rogo nella zona di Pentidattilo. I Vigili del Fuoco sono mobilitati in tutta la provincia reggina: sono stati inviati rinforzi da Campania e Lazio, e squadre da Messina.