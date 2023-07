Meteo: nel Regno Unito è stato il mese di giugno più caldo mai registrato

MeteoWeb

Secondo i dati provvisori del Met Office (il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito), la temperatura media di +15,8°C per giugno 2023 è la più alta di una serie dal 1884 nel Regno Unito, con anche Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord che riportano il rispettivo giugno più caldo mai registrato. Ciò ha eclissato il record precedente di 0,9°C, mentre i precedenti tre mesi di giugno record erano separati da appena 0,1°C.

L’impronta del cambiamento climatico

Un rapido studio degli scienziati del Met Office ha rilevato che la possibilità di osservare un giugno che batte il precedente record di 14,9°C, come quello di quest’anno, è almeno raddoppiata rispetto al periodo intorno al 1940. Il precedente record di 14,9°C è stato registrato nel 1940 e 1976. Lo studio ha utilizzato le proiezioni climatiche del Regno Unito, UKCP18, confrontando la possibilità di superare i 14,9°C nel periodo 1925-1955 con quella del periodo 1991-2020.

Un caldo duraturo

Il Regno Unito, così come l’Inghilterra, la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord, hanno tutti registrato il rispettivo giugno più caldo in una serie che risale al 1884, alcuni con un margine significativo. Spinta dal caldo di metà mese, la temperatura media del Regno Unito per giugno 2023 è stata di 15,8°C, circa 2,5°C in più rispetto alla media.

Mark McCarthy del Met Office, che lavora nel team responsabile dei record meteorologici e climatici, ha dichiarato: “è ufficialmente il giugno più caldo mai registrato per il Regno Unito, sia per la temperatura media che per la temperatura massima e minima media. Giugno è iniziato con una buona dose di alta pressione e temperature inizialmente intorno alla media per molti, ma poi l’aria calda e umida ha iniziato a influenzare le temperature, con +32,2°C come temperatura massima raggiunta. Ciò che colpisce è il caldo persistente per gran parte del mese, con temperature ampiamente intorno ai +20°C per molti e talvolta anche intorno ai +30°C“.

Otto dei dodici mesi di calendario hanno ora un record di temperatura media stabilito dal 2006 in una serie che risale al 1884.

L’ondata di caldo marino ha avuto un impatto sulle temperature?

Il Nord Atlantico, comprese le acque intorno al Regno Unito, ha registrato temperature da record a giugno, che hanno svolto un ruolo fondamentale nelle cifre della temperatura sulla terraferma per il Regno Unito. Segolene Bethou, direttore scientifico del Met Office, ha dichiarato: “queste condizioni stabili hanno anche contribuito a un rapido riscaldamento della superficie del mare intorno alle Isole Britanniche: a metà giugno è stata dichiarata una grave ondata di caldo marino (NOAA – Categoria 4). I risultati provvisori del Met Office suggeriscono che questa ondata di caldo marino a sua volta ha amplificato ulteriormente le temperature terrestri fino ai livelli record osservati durante il mese”.

Il giugno più soleggiato dal 1957 per il Regno Unito

Il periodo di alta pressione, che ha aiutato le temperature a salire, ha anche creato lunghi periodi di sole, con il Regno Unito che ha registrato il giugno più soleggiato dal 1957 e il quarto più soleggiato mai registrato. La Scozia ha avuto il suo terzo giugno più soleggiato mai registrato con 231,4 ore di sole. L’Inghilterra ha avuto il suo quarto più soleggiato con 259,8 ore. L’Irlanda del Nord ha avuto il suo ottavo giugno più soleggiato con 228,7 ore di sole, mentre il Galles ha avuto la il suo nono giugno più soleggiato con 242,8 ore.

Un giugno secco, nonostante un fine mese instabile

Le precipitazioni sono state scarse per gran parte di giugno, anche se i totali sono aumentati nella seconda metà del mese. Il Regno Unito ha registrato solo il 68% delle precipitazioni medie del mese, con 52,2mm di pioggia. Il Galles è stato particolarmente secco, registrando poco più della metà delle precipitazioni medie mensili con 46,7mm (51% della media). Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord hanno tutti registrato un mese più secco della media, anche se non abbastanza per disturbare qualsiasi record.

Caldo e scarsità di precipitazioni intorno alla metà di giugno hanno portato le autorità a imporre restrizioni sull’uso dell’acqua nel sud-est dell’Inghilterra, mentre la Scozia era preoccupata per i livelli dell’acqua nei fiumi e nei laghi.