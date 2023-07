Rinnovabili: Malta pubblica bando per turbine eoliche e pannelli solari in mare

MeteoWeb

Il primo ministro Robert Abela ha annunciato che il governo di Malta pubblicherà un bando pubblico internazionale per la costruzione in mare di turbine eoliche e pannelli solari: lo ha affermato durante un confronto con i giovani su vari argomenti, tra cui le energie rinnovabili, al Castille Palace. Questa notizia segue la firma di un memorandum d’intesa tra Malta e Libia il mese scorso per esplorare una cooperazione congiunta riguardante un interconnettore per la fornitura di energia rinnovabile tra i 2 Paesi.

Durante la discussione, Abela ha parlato dell’importanza di muoversi verso un’energia più pulita per creare un ambiente più sano e raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea.