Torino: rischiano di affogare nel fiume Po, salvati da un passante

Due ragazze di origine pakistana, di 19 e 20 anni, e un 13enne loro connazionale, residenti a Carignano, nel Torinese per rinfrescarsi hanno deciso di bagnarsi nelle acque del fiume Po, ma hanno rischiato di affogare. Sono state salvate fortunatamente da un passante. E’ accaduto ieri sera, poco prima delle 21, quando i tre si sono tuffati nel fiume per un bagno. Le ragazze si sono bagnate con indosso i vestiti per motivi religiosi.

Purtroppo, quasi subito i giovani si sono trovati in difficoltà, a causa delle correnti che li ha allontanati dalla sponda. Un uomo di 61 anni, residente a Torino, ha assistito alla scena, ha capito quanto fosse critica la situazione ed è intervenuto riuscendo a tirare fuori dall’acqua le due ragazze, mentre il 13enne era riuscito a tornare a riva da solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Tutte le persone coinvolte sono state accompagnate all’ospedale Molinette, dove si trova ricoverata la 19enne in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.