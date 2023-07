Raddoppia il rischio di infarti tra caldo e smog, il mix letale

MeteoWeb

Caldo più smog mix letale: nei giorni caratterizzati da calore estremo, combinato ad alti livelli di polveri sottili (particolato Pm2.5), può raddoppiare il rischio di morte per infarto. E’ la conclusione di uno studio basato sull’analisi di oltre 200mila decessi per attacco cardiaco (202.678), registrati fra il 2015 e il 2020 nella provincia cinese dello Jiangsu. I dati sono pubblicati su ‘Circulation’, rivista dell’American Heart Association. Le giornate con caldo estremo, freddo estremo o concentrazioni elevate di Pm2.5 sono risultate significativamente associate al rischio di morte per infarto, soprattutto nelle donne e negli anziani, spiegano gli scienziati della Sun Yat-sen University di Guangzhou.

L’aumento maggiore della probabilità di attacchi killer al cuore, precisano, è stato osservato nei giorni in cui si è avuta una combinazione di caldo estremo e alti livelli di Pm2.5. Rispetto alle giornate di controllo, in particolare, il rischio di morti per infarto è raddoppiato in presenza di ondate di calore della durata di 4 giorni, durante le quali si registravano concentrazioni di polveri inquinanti superiori a 37,5 microgrammi per metro cubo d’aria.

I giorni di caldo estremo sono risultati associati a un incremento del pericolo di attacchi cardiaci fatali superiore nelle donne rispetto agli uomini, nonché negli adulti più anziani rispetto ai più giovani. Gli anziani erano più rischio infarto rispetto ai giovani adulti anche nelle giornate con freddo estremo o Pm2.5 elevato.

“I nostri risultati forniscono la prova che ridurre l’esposizione sia a temperature estreme sia a inquinamento da particolato fine può essere utile per prevenire morti premature per infarto, specialmente tra le donne e gli anziani”, commenta l’autore senior dello studio Yuewei Liu, professore associato di Epidemiologia della School of Public Health dell’ateneo Sun Yat-sen.