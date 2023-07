Allarme batterio Escherichia coli: ritirata dal commercio robiola di capra Eros

MeteoWeb

Un lotto di robiola di Eros di pura capra a latte crudo è stato ritirato dai supermercati per rischio microbiologico a causa della contaminazione da Escherichia coli, un batterio che è produce la tossina di Shiga. L’avviso è riportato nella sezione “Richiami Alimentari” sul portale del ministero della Salute e riguarda il prodotto venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 1007/2023 e la data di scadenza 05/08/2023, prodotto dall’azienda La Casera, nello stabilimento di Verbania (identificato con il marchio IT C8P9A CE).

Viene raccomandato di non consumare il prodotto, ma di riconsegnarlo presso il punto vendita. Escherichia coli (E. coli) è un batterio appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae il cui habitat naturale è rappresentato dall’intestino dell’uomo e di altri animali. Alcuni ceppi di E. coli, definiti produttori di Shiga-Tossina (Stec), sono in grado di produrre sostanze pericolose per la salute umana, inducendo una grave forma di diarrea emorragica.