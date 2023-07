Ritorno alla Terra: l’effettiva realtà dietro la transizione energetica

MeteoWeb

La domanda globale di energia è in aumento, e questo stato di cose rende la decarbonizzazione più difficile da raggiungere e il processo di sostituzione dei combustibili fossili più lento. Nonostante la massiccia spesa per le rinnovabili negli ultimi due decenni, i combustibili fossili rimangono la principale fonte di energia nel mondo, anche in Europa. Il carbone rimane la principale fonte di elettricità in India e Cina.

Il petrolio è usato raramente nella produzione di energia nell’OCSE, in Cina e in India. Raddoppiare o triplicare le fonti di energia solare ed eolica avrà un impatto molto limitato sulla domanda di petrolio. Tuttavia, il fallimento delle energie rinnovabili e le conseguenti carenze di energia avranno un impatto significativo sulla domanda di petrolio. Poiché i prezzi del GNL hanno raggiunto un livello record nel 2022, l’uso di petrolio nella produzione di energia è aumentato. Il livello di sostituzione tra le varie fonti di energia lo scorso anno è stato senza precedenti.