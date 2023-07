Un robot umanoide direttore d’orchestra: la performance in Corea del Sud | VIDEO

MeteoWeb

Un robot androide, EveR 6, è salito sul podio del direttore d’orchestra a Seoul venerdì 30 giugno per dirigere un’esibizione dell’orchestra nazionale della Corea del Sud, segnando il primo tentativo del genere nel Paese. Il robot a due braccia, progettato dal Korea Institute of Industrial Technology, ha fatto il suo debutto al National Theatre of Korea, guidando i musicisti dell’orchestra nazionale del Paese.

Il robot, dal volto umanoide, si è prima inchinato al pubblico e poi ha iniziato ad agitare le braccia per controllare il ritmo dello spettacolo dal vivo. “I movimenti di un direttore d’orchestra sono molto dettagliati”, ha detto Choi Soo-yeoul, che ha affiancato la performance del 30 giugno insieme al robot. “Il robot è stato in grado di presentare movimenti così dettagliati molto meglio di quanto avessi immaginato”, ma la “debolezza fondamentale” di EveR 6, ha detto Choi, è che non può ascoltare.

Lee Young-ju, un membro del pubblico che studia la musica tradizionale coreana, ha detto che i movimenti del robot, sebbene impeccabili nel mantenere il ritmo, mancavano di “respiro” – ossia la capacità di mantenere l’orchestra pronta a impegnarsi collettivamente e istantaneamente – che secondo lui è essenziale nelle performance. “Sembra che ci sia del lavoro da fare affinché il robot possa svolgere il compito”, ha detto Lee.

Anche Song In-ho, 62 anni, un altro membro del pubblico, ha detto che la performance di EveR 6 sembrava essere a un livello elementare. “Immagino che sarebbe in grado di dirigere da solo quando sarà dotato di intelligenza artificiale per comprendere e analizzare la musica”, ha detto Song.

Il robot umanoide ha guidato tre dei cinque pezzi programmati il 30 giugno, incluso uno condotto insieme a Choi. “È stato un concerto che ha dimostrato che robot e umani possono coesistere e completarsi a vicenda, piuttosto che sostituirsi l’un l’altro”, ha detto Choi dopo il concerto.

Il robot EveR 6

I ricercatori programmano i movimenti del robot raccogliendo informazioni sulla traiettoria e sulla velocità dai direttori d’orchestra umani. Ciò avviene attraverso l’uso del motion capture, tecnologia che consiste nell’applicare sensori sul corpo del direttore umano per raccogliere dati utili. In questa fase, EveR 6 è in grado solo di seguire un programma predefinito, quindi ogni gesto è pianificato in anticipo.

Il robot direttore d’orchestra di Kitech è il primo progetto di questo tipo in Corea del Sud, anche se in Giappone e in Svizzera sono già stati sperimentati robot come direttori d’orchestra.