Roma, inaugurata la mostra fotografica “La difesa del mare”, patrimonio da tutelare

È stata inaugurata ieri, presso il Centro commerciale Euroma2, la mostra fotografica “La difesa del mare”, promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con la Società Geografica Italiana e con il patrocinio di Marevivo, ed esposta nell’ambito della manifestazione “Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità”. La Mostra è allestita al piano 0 (zero) nella Galleria dell’ipermercato, dove sarà visitabile gratuitamente fino al 17 settembre negli orari di apertura del Centro Commerciale Euroma2.

L’inaugurazione segue l’anteprima presentata all’Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo” in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2023 delle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare e promuovere un turismo sostenibile e responsabile fondato sul rispetto del patrimonio ambientale costiero e marino d’Italia.

L’evento è stato aperto dal saluto di benvenuto di Massimo Consalvo (Shopping center manager Euroma2) che ha espresso la propria soddisfazione per questo appuntamento espositivo giunto al terzo anno consecutivo dopo le mostre fotografiche “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio” (2021) e “100 anni del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” (2022).

Giuseppe Di Duca (Direttore Fondazione UniVerde): “Obiettivo Terra è inclusione e collaborazione tra diverse organizzazioni e Istituzioni per riaffermare l’importanza e l’inestimabile valore del patrimonio ambientale italiano. Cooperare per preservarlo, valorizzarlo e renderlo fruibile da chiunque è un dovere di tutti. Auspico che lo straordinario archivio fotografico di circa 15.000 immagini di Aree protette italiane – che i partecipanti al contest hanno consentito di creare e da cui attingiamo per mostre di sensibilizzazione come quella a Euroma2 o anche di rilevanza nazionale ed internazionale come le tre allestite alle Nazioni Unite a New York o quella alla FAO a Roma sui paesaggi agricoli – trovi un maggiore impiego nella promozione turistica dei territori per promuovere un turismo diffuso, responsabile e rispettoso degli habitat”.

Silvia Stecconi (Vice Segretario Generale, Società Geografica Italiana): “La Società Geografica Italiana è un Istituto culturale che si occupa della diffusione, della ricerca scientifica e della formazione del sapere geografico e, come Associazione ambientalista, è fortemente orientata a promuovere la tutela del territorio e dell’ambiente marino con le loro biodiversità. Nella cultura geografica il mare ha trovato espressione attraverso le esplorazioni e la cartografia e nello studio della sua interazione con il territorio tramite il paesaggio costiero. Questa mostra costituisce un prezioso stimolo a dedicare sempre maggiore impegno nella salvaguardia di questo patrimonio”.

Stefano Bernardini (Giornalista e ideatore “Fai la differenza, c’è il Festival della Sostenibilità): “Ringraziamo il management ‘illuminato’ del Centro Commerciale Euroma 2 che ha creduto ancora una volta in questo progetto del Festival della Sostenibilità e che gli ha voluto dare continuità. Siamo felici inoltre che si sia potuto rafforzare ancora una volta il connubio tra il Festival, la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana attraverso l’esposizione di meravigliose fotografie, provenienti dal concorso Obiettivo Terra, dal titolo ‘La difesa del mare’ di cui è patrocinatore Marevivo. L’unica cosa da dire è ‘venite a vedere queste immagini e capirete quanta bellezza abbiamo da conservare e tutelare!’”.

Carmen Di Penta (Direttore Generale Marevivo): “La protezione della natura, e nello specifico dello stato di salute del mare, è il primo strumento di difesa se consideriamo che i sistemi marino, terrestre e atmosferico garantiscono e sorreggono la nostra vita sul Pianeta. Nella situazione difficile in cui ci troviamo è fondamentale promuovere un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio ambientale e costiero italiano, visto che il nostro Paese ha una forte cultura legata al mare, con i suoi oltre 8000 km di costa. Ricordiamoci sempre che la nostra salute dipende da quella del mare e per questo dobbiamo agire subito e, soprattutto, insieme”.

La Mostra “La difesa del mare”, composta da 20 immagini selezionate con cura dal concorso fotografico “Obiettivo Terra” (promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra), ha come focus le coste e gli ecosistemi marini tutelati dalle Aree protette d’Italia, aprendo una finestra sui meravigliosi patrimoni naturali e sulla straordinaria biodiversità in esse custoditi. In particolare, proprio il contest nazionale “Obiettivo Terra” si è affermato negli anni come importante appuntamento dedicato alla natura e alle peculiarità delle Aree protette italiane nonché apprezzata vetrina dai fotoamatori con riscontri straordinari. Il lancio della XV edizione di “Obiettivo Terra” 2024 è atteso per il prossimo mese di agosto.

All’inaugurazione dell’esposizione è intervenuto Franco Tulli, fotografo subacqueo, giornalista e vincitore di “Obiettivo Terra” 2023 con la bellissima foto, parte della mostra, che ritrae un meraviglioso esemplare di stella gorgone, immortalata sui fondali dell’isola di Marettimo, nelle acque dell’Area marina protetta Isole Egadi (Sicilia). Il taglio del nastro si è svolto anche con la partecipazione di autori e autrici degli scatti in mostra.

L’obiettivo della Mostra “La difesa del mare” è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo essenziale che gli oceani svolgono per la vita sulla Terra, ricordando che è ancora lontano l’obiettivo 30×30 del Conservation Action Focus di rendere protetto almeno il 30% del nostro Pianeta (terre, acque e oceani) entro il 2030.