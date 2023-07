Roma, incendio Ciampino: notte di lavoro per spegnere i focolai

MeteoWeb

Le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato per tutta la notte le lunghe operazioni di estinzione delle fiamme ancora attive nel sito per la raccolta dei rifiuti a Ciampino (Roma), dopo l’incendio che si è sviluppato sabato scorso. Il lavoro prosegue con i mezzi per il movimento terra utili a spostare e smassare i cumuli bruciati per poi bonificare i focolai residui.