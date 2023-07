Roma, incendio manda la Via Pontina nel caos | VIDEO

MeteoWeb

Imponente incendio blocca un tratto della consolare, con la formazione di lunghe code e una densa ed altissima nube di fumo nera che si staglia nei cieli della Capitale. Il rogo, divampato questo pomeriggio e ancora in corso, sta mandando nel caos automobilisti e cittadini, con l’incendio, esploso per cause ancora da accertare, che ha sprigionato nell’aria una densa e nera coltre di fumo.

Man mano questo tratto della Via Pontina, nei pressi del centro commerciale di Via Ponte di Piscina Cupa, si sta riempiendo di una coltre di fumo e la viabilità di conseguenza ne sta risentendo con lunghe code e chiamate a pioggia dei cittadini al numero unico per le emergenze 112 chiedendo l’arrivo del personale dei pompieri e della polizia stradale che sta arrivando sul posto per capire cosa abbia originato le fiamme e spegnerle e regolare la viabilità della zona, totalmente collassata in questi minuti e con l’ulteriore difficoltà che l’incendio è sospinto e alimentato dal forte vento di scirocco che sta spirando su Roma e provincia in questi giorni estivi.

Giusto qualche giorno fa, la settimana scorsa, venerdì 21 luglio, un altro grave incendio è divampato tra Maccarese e Torrimpietra, nel territorio del comune di Fiumicino. Anche in questo caso si è trattato di un incendio molto esteso, che ha bruciato alberi e vegetazione nella zona della Leprignana, nell’area centro-settentrionale del comune aeroportuale.