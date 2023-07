Roma: paura a piazza Venezia, albero crolla sotto l’Aracoeli

MeteoWeb

A Roma, un pino di grosse dimensioni è caduto questa mattina poco prima delle ore 7.15 in piazza dell’Aracoeli all’intersezione con via del teatro di Marcello. Attualmente non si registrano feriti. Per la messa in sicurezza dell’ area e gestione della viabilità di zona è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi. La viabilità è rallentata per il restringimento di carreggiata. Su posto il servizio giardini del Comune di Roma. Il 13 luglio un altro albero era caduto nel giardino di piazza San Marco tra piazza Venezia e l’Altare della Patria. In precedenza, il pino, dell’ altezza di 25 metri con un’età di circa 80 anni, era già stato sottoposto alle prove di trazione nel 2020 che avevano indicato buone condizioni di salute e di stabilità. Di recente, il pino era stato trattato con endoterapia contro la cocciniglia tartaruga.