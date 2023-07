Roma: scoperte 70mila api nell’intercapedine di un convento

MeteoWeb

A Roma, in zona Giustiniana, è stata scoperta una colonia di circa 70mila api in un’intercapedine del quarto piano di un convento. E’ stato necessario un complesso intervento per rimuoverla. L’esperto Andrea Lunerti, etologo naturalista, ha ricevuto una chiamata da suor Maria, la madre superiora del convento delle suore della Congregazione figlie del Calvario, e le ha prontamente messe in sicurezza. Già l’anno scorso, uno sciame di api era stato accolto nel giardino del convento, ma la colonia si è poi trasferita, dopo essersi moltiplicata, all’interno dell’edificio. Addirittura, le api era disposte su più di 15 favi.

La colonia delle api è stata prelevata e trasportata dall’intercapedine al Rifugio del Lupo, centro di salvaguardia degli animali. Lunerti ha poi scritto in un post su Facebook: “Si è provveduto all’estrazione e al filtraggio del dolcissimo frutto del lavoro degli insetti più importanti del mondo”. Non è il primo caso: recentemente altre 40mila api sono state salvate e recuperate con successo in una casa al mare sempre vicino Roma.

E anche in questo caso i proprietari hanno chiesto la consulenza e l’intervento dell’esperto Lunerti. E’ frequente trovare una colonia di api nelle vicinanze della propria casa o in un centro abitato. Difatti, sono le condizioni metereologiche che spingono le api a cercare un rifugio in luoghi più appartati, come appunto le intercapedini. Ma va tenuto a mente che una volta segnalata, la colonia deve essere rimossa da specialisti per non disturbare o peggio ancora uccidere questi straordinari impollinatori, che sono a rischio a causa delle attività umane.