Roscosmos, Resurs-P mostra l’antica città di Tauric Chersonesos

Nell’immagine della navicella Resurs-P – “L’antica città di Tauric Chersonesos e il suo coro” – l’omonima riserva-museo storico-architettonica e sito russo Patrimonio Culturale dell’Umanità dell’UNESCO. Il Chersoneso fu fondato intorno al 400 a.C. come un’antica colonia greca. Hora è un’area agricola, uniformemente distribuita in orti, è una parte strutturale delle antiche politiche. Le rovine della polis stessa, dove fu battezzato il principe Vladimir nel 988, si trovano nella parte superiore dell’immagine in basso nella zona sotto il numero 1, a destra di essa si può vedere la baia meridionale di Sebastopoli. Qui sono stati effettuati scavi dall’inizio del XIX secolo, sono stati esplorati più di 10 ettari di edifici di tutte le epoche dell’esistenza della città (greca, romana, bizantina). L’insediamento di Chersones è il più grande sito archeologico supportato da musei in Russia e l’unica città antica della regione settentrionale del Mar Nero.