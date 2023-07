Rotterdam e parte della Zelanda: i Paesi Bassi sudoccidentali visti dallo spazio

In questa immagine radar acquisita da Copernicus Sentinel-1 sono mostrati Rotterdam e parte della provincia della Zelanda, nel sud-ovest dei Paesi Bassi. Lo segnala l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questa immagine multi-temporale è una combinazione di tre immagini radar, ognuna assegnata a un differente canale cromatico: il rosso per l’immagine acquisita ad agosto 2022, il verde per la seconda immagine acquisita a gennaio 2023 e il blu per l’ultima immagine, risalente a giugno 2023.

Le immagini combinate, con i loro differenti colori, aiutano a identificare i cambiamenti avvenuti tra le varie acquisizioni. Per esempio, il verde indica che la vegetazione era particolarmente lussureggiante quando l’immagine di gennaio è stata acquisita. Le parti che appaiono di colore grigio o bianco indicano cambiamenti piccoli o assenti. Le superfici d’acqua appaiono solitamente scure o di colore nero. I puntini colorati che risaltano sul nero del Mare del Nord sono imbarcazioni. I colori ci dicono quando sono stati rilevati dal satellite, come sopra descritto. I punti bianchi sulla sinistra sono impianti eolici in mare aperto.