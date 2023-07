MeteoWeb

Settantacinque metri di calata agganciati al cavo d’acciaio del verricello per soccorrere due torrentisti rimasti bloccati in parete: così gli elisoccorritori dei vigili del fuoco hanno condotto le complesse manovre di salvataggio, a ridosso delle cascate del Rio Claretto. Oggi pomeriggio l’intervento in Val Susa, a Novalesa (TO).