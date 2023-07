Sardegna infuocata: record con picchi di +48°C, famiglie evacuate per incendi in Gallura

MeteoWeb

È una giornata rovente per il Sud Italia, in particolare per le due isole maggiori che stanno raggiungendo picchi di +47-48°C. L’Ogliastra è l’area nella quale si registrano le temperature più alte. Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’Arpas Sardegna, il picco più alto per l’Isola è di Jerzu con +48°C, seguono Siniscola, nel Nuorese, con +47,3°C, e altre due località ogliastrine, Tortolì con +46,8°C e Bari Sardo con +46,6°C. Il dato di Jerzu eguaglia il record delle temperature più alte mai registrate in Sardegna tra il 1965 (Macomer) e il 2009 (Perfugas e Santa Maria Coghinas).

La maggior parte delle stazioni meteo dell’Arpas ha registrato temperature oltre i +40°C. Emblematico il caso di Fonni, il paese montano più in alto dell’Isola – a mille metri -, dove è stato registrato il valore di +35,2°C. Anche a Cagliari la canicola si è fatta sentire e la colonnina di mercurio ha segnato, nella frazione di Pirri, i +41,2°C.

“Alle ore 14:30, la stazione meteorologica situata in Gallura ha registrato una temperatura massima di +47°C, un valore che è di ben 4°C superiore al record assoluto di mercoledì scorso e che è di 1 °C superiore alla media climatologica di luglio”, spiega il meteorologo Andrea Corigliano, parlando di Olbia. Un valore mostruoso pensando che la scorsa settimana era stato battuto il record storico del 1999 che era di +42,8°C. “Anche la stazione di Capo San Lorenzo ha registrato un nuovo record assoluto: raggiungendo anche in questo caso i +47°C – cioè 17°C oltre la media climatologica di questo mese – ha infatti battuto di 2°C il precedente record assoluto risalente al giugno del 1982”, aggiunge Corigliano.

Un esempio del clima rovente ad Olbia è rappresentato dal fatto che all’aeroporto “Costa Smeralda” tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l’EasyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero. Si registrano poi una sfilza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf. Oltre alla pista rovente, il forte vento e le alte temperature hanno creato problemi agli impianti di bilanciamento del peso degli aeromobili. Dopo un pomeriggio difficile, ora la situazione degli arrivi sta tornando alla normalità.

Tra le temperature più alte registrate oggi in Sardegna segnaliamo anche: +46,5°C a Tertenia, +46°C a Biasì, San Sperate, +45°C a Guspini, Asuni, Barumini, Dan Gavino, Villaputzu, Ballao, Macchiareddu, Poggio dei Pini, Gonnosfanadiga, Capoterra, Uta.

Incendio vicino alle case in Gallura: evacuate due famiglie

Le temperature da record che si stanno registrando a Olbia e nei paesi del suo circondario sono aggravate dalla presenza di alcuni incendi. Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nella zona di L’Ulivariu, in Gallura, è divampato un incendio non lontano da alcune case. Per precauzione, la Protezione Civile ha fatto allontanare due nuclei familiari che risiedono nella zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, gli uomini del Corpo forestale e le compagnie barracellari, aiutati da quattro elicotteri tra i quali il Super Puma. Nessuna abitazione è stata danneggiata e sono in corso le operazioni di bonifica. L’allerta meteo regionale per oggi è elevata per il rischio incendio e per le alte temperature previste.

Altri incendi sono divampati oggi nell’isola e in due casi, a Jerzu (in Ogliastra )e a Sant’Andrea Frius (Sud Sardegna), sono dovuti intervenire anche i Canadair.

Domani allerta gialla per pericolo incendio

Diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, un bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di martedì 25 luglio 2023. Il pericolo è medio ed è contraddistinto dal colore giallo. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei ”leggeri” della Regione.