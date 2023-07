Sardegna, vasto incendio in Ogliastra

MeteoWeb

Prosegue la lotta agli incendi in Sardegna. Questo pomeriggio un grosso incendio è divampato tra Villagrande e Tortolì, in zona Santa Lucia. Per far fronte alle fiamme sono stati impiegati subito una ventina di uomini e diversi mezzi di terra, più l’ausilio di un superpuma e un canadair partito da Genova. Il forte vento sta condizionando negativamente le operazioni e gli uomini dei Vigili del Fuoco insieme al personale di Forestas stanno cercando di arginare il focolaio.