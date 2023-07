Il satellite Aeolus sta cadendo sulla Terra: il cacciatore di venti è pronto al rientro da record

MeteoWeb

Il satellite Aeolus, il “cacciatore di venti” dell’Agenzia Spaziale Europea, costruito per studiare i venti terrestri con miliardi di impulsi laser, è ormai pronto al suo rientro sulla Terra: l’ESA ha reso noto che tenterà di utilizzare il poco combustibile rimasto sul veicolo per effettuare una caduta controllata, la prima nel suo genere, dato che Aeolus era stato progettato per cadere sul pianeta in modo incontrollata. Le prime manovre inizieranno la settimana prossima, lunedì 24 luglio. Un’altra serie di comandi, che abbasseranno ulteriormente la quota del satellite, sarà inviata 3 giorni dopo, mentre il gran finale è atteso venerdì 28 luglio, quando saranno effettuate le ultime manovre e nelle 5 ore successive è atteso il rientro nell’oceano.

Il rientro da primato di Aeolus

L’atmosfera terrestre, così come l’attività solare, stanno trascinando Aeolus giù dalla sua altitudine operativa. Il satellite non è stato progettato per un rientro controllato, quindi in circostanze normali ricadrebbe naturalmente sulla Terra. L’ESA tenterà un rientro assistito, il primo del suo genere.

Presso lo Space Operations Centre dell’ESA in Germania, mission control utilizzerà il carburante rimanente per guidare Aeolus durante il suo ritorno sulla Terra. La maggior parte del satellite inizierà a bruciare quando raggiungerà un’altitudine di circa 80 km. Tuttavia, i modelli mostrano che diversi pezzi di detriti potrebbero raggiungere la superficie terrestre.

Oggi le missioni sono progettate secondo regolamenti che richiedono ai satelliti di bruciare completamente o di subire un rientro controllato alla fine della loro vita in orbita. Questo primo tentativo di rientro assistito stabilisce un nuovo precedente per le missioni che non rientravano in tali regolamenti quando sono state progettate, ma potrebbero rispettarli retroattivamente.

Con Aeolus, l’ESA sta aprendo la strada a rientri sicuri e gestione responsabile, il che è particolarmente importante considerando il traffico spaziale in orbita e il problema dei detriti spaziali.