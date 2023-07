Satelliti Starlink: 25mila manovre anti-collisione in 6 mesi, e andrà sempre peggio

MeteoWeb

L’incredibile incremento delle manovre di prevenzione delle collisioni di Starlink negli ultimi 6 mesi sta suscitando preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine delle operazioni satellitari poiché migliaia di nuovi veicoli spaziali sono pronti a essere lanciati in orbita nei prossimi anni. I satelliti a banda larga Starlink di SpaceX sono stati costretti a deviare più di 25mila volte tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 per evitare “incontri ravvicinati” potenzialmente pericolosi con altri veicoli spaziali e detriti orbitali, secondo un rapporto presentato da SpaceX alla US Federal Communications Commissione (FCC) il 30 giugno. E’ circa il doppio del numero di manovre segnalate da SpaceX nel precedente periodo di 6 mesi che va da giugno a novembre 2022. Dal lancio del primo veicolo spaziale Starlink nel 2019, i satelliti SpaceX sono stati costretti a spostarsi più di 50mila volte per evitare collisioni.

Il forte aumento del numero di manovre preoccupa gli esperti perché segue una curva esponenziale, facendo temere che la sicurezza delle operazioni nell’ambiente orbitale possa presto sfuggire di mano.

“In questo momento, il numero di manovre sta crescendo in modo esponenziale,” ha dichiarato a Space.com Hugh Lewis, professore di astronautica all’Università di Southampton nel Regno Unito e uno dei massimi esperti sull’impatto delle megacostellazioni sulla sicurezza orbitale. “È raddoppiato ogni 6 mesi e il problema con le tendenze esponenziali è che arrivano a numeri molto grandi molto rapidamente“. I dati raccolti da Lewis mostrano che, nella prima metà del 2021, i satelliti Starlink hanno condotto 2.219 manovre. Il numero è cresciuto a 3.333 nel semestre successivo fino a dicembre 2021 per poi raddoppiare a 6.873 tra dicembre 2021 e giugno 2022. Nella seconda metà del 2022, SpaceX ha dovuto modificare i percorsi dei suoi satelliti 13.612 volte. Nell’ultimo rapporto alla FCC, la società ha dichiarato 25.299 manovre di prevenzione delle collisioni negli ultimi 6 mesi, con ogni satellite che si è mosso in media 6 volte.

Se la tendenza continuerà, entro il 2028 i satelliti Starlink dovranno effettuare manovre quasi un milione di volte in 6 mesi per ridurre al minimo il rischio di collisioni orbitali. Inoltre, va considerato che SpaceX ha finora dispiegato circa un terzo della sua costellazione pianificata di prima generazione di 12mila veicoli spaziali e ha lanciato a un ritmo regolare oltre 800 satelliti all’anno, una tendenza che dovrebbe continuare per il prossimo futuro.

La costellazione Starlink di prima generazione è, tuttavia, solo l’inizio. La FCC ha parzialmente approvato i piani per la costellazione Starlink di seconda generazione, che potrebbe essere composta da un massimo di 30mial satelliti.