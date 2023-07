Scabbia in reparto, nove dipendenti contagiati a Potenza

MeteoWeb

All’ospedale San Carlo di Potenza un episodio di scabbia ha provocato contagi tra gli operatori sanitari del reparto di Geriatria dove e’ risultato positivo un paziente. La conferma arriva dalla direzione sanitaria dell’ospedale. Infettati nove dipendenti: cinque infermieri e quattro operatori sanitari, ora in sorveglianza domiciliare fino a martedi’ quando saranno sottoposti a nuovi controlli.

Il paziente risultato positivo e’ stato isolato e trasferito a Malattie infettive e dall’ospedale fanno sapere pertanto che non risulterebbero contagiati altri pazienti. Il direttore sanitario, Angela Pia Bellettieri, spiega che “l’attivita’ nel reparto non ha subito stravolgimenti e il personale in malattia e’ stato rimpiazzato nonostante le difficolta’ legate alla carenza strutturale di medici ed infermieri acuita in estate dall’alto numero di personale in ferie”.