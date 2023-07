Scarica di sassi in quota: tre alpinisti feriti in provincia di Sondrio

MeteoWeb

Intervento questa mattina alle 9 sul Pizzo Badile, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio). Una cordata composta da due persone è stata investita da una scarica di sassi, mentre stava risalendo la via normale, circa a metà parete. L’uomo ha riportato ferite alle braccia e alle gambe, la ragazza aveva una contusione alla caviglia. La stessa scarica ha coinvolto una seconda cordata, che si trovava più in basso: un alpinista è stato colpito dai sassi ed è precipitato per alcuni metri, procurandosi vari traumi.

I due alpinisti sono stati recuperati con l’elisoccorso del Cnas e trasportati nella piazzola in Val Masino, dove era presente una squadra di tecnici – quattro i soccorritori impegnati – pronti per essere imbracati in caso di necessità; sul posto anche l’ambulanza. Nel frattempo, l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha recuperato anche l’altro alpinista infortunato e lo ha trasportato in ospedale.