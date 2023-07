Scienza, Bernini: “150 milioni per la ricerca nell’industria”

MeteoWeb

Centocinquanta milioni di euro per finanziare la ricerca nell’industria e promuovere la competitivita’ del sistema produttivo nazionale. E’ quanto previsto dal Fondo italiano per le scienze applicate, il Fisa, del Ministero dell’Universita’ e della Ricerca (il MUR), che vuole sostenere le attivita’ di ricerca e sviluppo con stanziamenti ad hoc, premiando in particolare le idee piu’ innovative e di rilevanza strategica sul piano economico e industriale.

“Il nostro obiettivo e’ accorciare il piu’ possibile la distanza tra ricerca e impresa – spiega il Ministro Anna Maria Bernini – L’Italia cresce se ha idee, le sperimenta e le mette a frutto. Anche per questo abbiamo voluto destinare queste risorse a progetti in ambiti particolari e settori strategici come la manifattura avanzata, le scienze della vita, la micro e nano elettronica, fino all’intelligenza artificiale e alla cybersecurity”, ha concluso Bernini.

I progetti potranno essere proposti da persone fisiche appartenenti al sistema della ricerca nazionale, sia pubblica che privata. La valutazione delle proposte sara’ effettuata da esperti tecnico-scientifici nominati dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca. Le domande dovranno essere presentate tra il 4 settembre e il 2 ottobre 2023, mentre l’assegnazione delle risorse e’ prevista gia’ nei primi mesi del 2024.

Il Fisa e’ stato istituito con la legge di bilancio 2022 e prevede stanziamenti crescenti fino ad arrivare a 250 milioni a decorrere dal 2025. Risorse che vanno ad affiancarsi a quelle previste dal Fondo Italiano per la Scienza (dedicato alla ricerca fondamentale).