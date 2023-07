Scienza: uno studio genera strutture simili a embrioni umani

MeteoWeb

Sono state generate strutture simili a embrioni umani che includono tessuti extraembrionali. Lo dimostra lo studio dell’University of Texas Southwestern Medical Center, pubblicato si Cell. Il processo in cui un embrione si riorganizza da una sfera cava a una struttura multistrato, chiamato gastrulazione, è considerato una sorta di scatola nera dello sviluppo umano. Questo perché, nel rispetto delle normative bioetiche, gli embrioni umani non vengono coltivati per più di 14 giorni e la gastrulazione avviene tra i 17 e i 21 giorni successivi alla fertilizzazione.

Inoltre, gli attuali modelli di cellule staminali che imitano la gastrulazione non sono stati in grado di includere i necessari tessuti extraembrionali che danno origine al sacco vitellino e alla placenta. Nello studio i ricercatori indicano un nuovo metodo per sviluppare perigastruloidi, una struttura simile all’embrione che include uno dei tessuti di supporto, il sacco vitellino, mancante nei modelli precedenti.

Lo studio ha generato strutture simili agli embrioni

“Sebbene siano stati sviluppati modelli non integrati di gastrulazione umana e di organogenesi precoce a partire da cellule staminali pluripotenti umane innescate, questi modelli son privi delle cellule extraembrionali che svolgono ruoli vitali nella formazione e nella morfogenesi dell’embrione“, ha spiegato l’autore senior Jun Wu, biologo delle cellule staminali presso l’University of Texas Southwestern Medical Center.

“La presenza di tessuti embrionali ed extraembrionali ha consentito ai ricercatori di esaminare le interazioni tra l’epiblasto, l’amnios e il sacco vitellino durante la gastrulazione, un’impresa finora impossibile nell’uomo“, ha sottolineato Wu. Al posto delle più comuni cellule staminali pluripotenti primed, il metodo dei ricercatori ha utilizzato cellule staminali pluripotenti espanse. Queste cellule hanno dimostrato in precedenza di differenziarsi in tessuti embrionali ed extraembrionali nei topi. Aggiungendo i fattori di crescita alle cellule staminali epiteliali umane, queste si sono differenziate in questi tipi di tessuti.

Si tratta di strutture peri-gastruloidi

Le cellule si sono poi organizzate in strutture che assomigliano all’embrione umano, che i ricercatori hanno chiamato peri-gastruloidi. I tessuti extraembrionali rilasciano segnali chimici che guidano lo sviluppo del feto, consentendo a queste strutture perigastruloidi di imitare diversi processi, considerati parte di questo periodo dello sviluppo. Le formazioni perigastruloidi sviluppano la cavità amniotica in cui vivono gli embrioni e quella del sacco vitellino, che forniscono loro il giusto apporto di sangue.

Inoltre, queste strutture mostrano i primi segni dell’organogenesi, come la neurulazione, che segna l’inizio dello sviluppo del sistema nervoso centrale. Il gruppo di ricerca ha riferito che il metodo è efficiente e riproducibile. In quello che considerano un esperimento su piccola scala, sono riusciti a generare centinaia di strutture perigastruloidi. “La potenza di questo modello deriva dalla sua capacità di sfruttare la notevole capacità di auto-organizzazione delle cellule staminali epiteliali umane con un intervento esterno minimo“, ha dichiarato Wu. Gli scienziati, in merito alle preoccupazioni etiche che la ricerca potrebbe suscitare, hanno precisato che i perigastruloidi non sono dotati di vita a causa dell’esclusione dei trofoblasti, strati periferici della vescicola blastocistica, che danno origine alla placenta.