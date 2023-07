Scoperte tre nuove specie di tarantola in Colombia

MeteoWeb

Un team di ricercatori ha individuato tre nuove specie di tarantola in Colombia. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista “ZooKeys”. Le tre specie di tarantole sono le seguenti: Euthycaelus cunampia , Neischnocolus mecana e Melloina pacifica . “Queste scoperte tassonomiche rappresentano i primi casi registrati dei rispettivi generi nella regione, ampliando la loro distribuzione geografica. Ogni specie e’ stata meticolosamente illustrata, descritta e discussa scientificamente, offrendo preziose informazioni sulle loro caratteristiche morfologiche, tassonomia e biogeografia. I risultati di questo studio rappresentano un contributo significativo alla nostra comprensione della diversita’ biologica della regione, nota per la sua eccezionale ricchezza di specie e per l’endemismo”, affermano i ricercatori.

La Melloina pacifica , dal nome della regione del Pacifico colombiano in cui abita, rappresenta la prima specie descritta del genere Melloina in Colombia. La Melloina e’ nota per prosperare in diversi ecosistemi, comprese le grotte. Questa scoperta specifica amplia le conoscenza circa la distribuzione del genere, precedentemente limitata a Venezuela e Panama. La Euthycaelus cunampia rende omaggio a Don Jose’ e Don Antonio, membri della comunita’ indigena Embera’ di Mecana’, Choco’. Il loro passaggio dalle tradizioni di caccia al diventare guide turistiche e accademiche ha ispirato il nome della specie.

In particolare, questa scoperta segna il primo ritrovamento pubblicato del genere Euthycaelus e della sottofamiglia Schismatothelinae al di fuori della regione andina e della Cordigliera orientale per la Colombia. Infine, la Neischnocolus mecana , che prende il nome da un comune di Bahi’a Solano.