Scozia: abbattuti 16 milioni di alberi per far posto alle pale eoliche

Il deputato scozzese dei conservatori Liam Kerr ha dichiarato che la cifra avrebbe stupito l’opinione pubblica e che le comunità di tutto il paese hanno espresso preoccupazioni per i progetti. Lo ha fatto lo Scottish National Party, il partito secessionista al potere, e lo ha confessato un ministro. Il quale ha detto anche che la cifra doveva rimanere segreta per non far indignare i cittadini.

Il motivo che si intravvede: quello delle pale eoliche è un immenso business, si intravedono mazzette ai politici per deforestare alberi “inutili” per far soldi con l’eolico: particolarmente lucroso in una Scozia notoriamente molto ventosa. Quasi 16 milioni di alberi sono stati abbattuti su terreni di proprietà pubblica in Scozia per far posto a parchi eolici, ha ammesso un ministro dell’SNP durante un’imponente campagna per erigere più turbine.

Mairi Gougeon, segretario per gli affari rurali, ha stimato che dal 2000 sono stati abbattuti 15,7 milioni di alberi in terreni attualmente gestiti dall’agenzia Forestry and Land Scotland (FLS), l’equivalente di oltre 1.700 al giorno. Ha insistito sul fatto che esisteva una presunzione di pianificazione a favore della protezione dei boschi e che gli sviluppatori di parchi eolici avrebbero dovuto intraprendere “piantagioni compensative altrove”.

Ma Liam Kerr, un deputato conservatore scozzese, ha detto che il pubblico sarebbe rimasto “stupito” dal totale e ha citato le preoccupazioni per gli sviluppi che erano stati sollevati con lui “dalle comunità di tutto il paese”. La Scozia ha già turbine teoricamente in grado di generare 8,4 GW di potenza, ben oltre la metà del totale del Regno Unito , ma i ministri del SNP vogliono aggiungere altri 8-12 GW.

Protezioni per terre selvagge

Il loro ultimo quadro di pianificazione allenta i controlli sulla costruzione di più turbine, annacquando le protezioni per la terra selvaggia incontaminata. Il John Muir Trust, un ente per la conservazione, ha avvertito che la nuova soglia per consentire alle aziende di parchi eolici di costruire turbine su terreni selvaggi è così bassa che sembra impossibile per loro non raggiungerla.

L’obiettivo eolico di SNP include anche la sostituzione delle turbine esistenti che potrebbero essere alla fine della loro vita utile con versioni ancora più alte e più grandi, un processo chiamato “repowering”. All’inizio di quest’anno è emerso che alcuni sviluppatori vogliono erigere turbine alte fino a 850 piedi, l’equivalente di oltre 60 autobus a due piani.

In una lettera al signor Kerr, datata 13 luglio, la signora Gougeon ha affermato che l’equivalente di circa 7.858 ettari di alberi è stato abbattuto per far posto ai parchi eolici dal 2000. Con una media di 2.000 alberi per ettaro, ha affermato: “Questo dà un totale stimato di 15,7 milioni di alberi che sono stati abbattuti per facilitare lo sviluppo del parco eolico”.

Il ministro ha aggiunto: “L’allontanamento dovrebbe essere consentito solo laddove consegua benefici pubblici aggiuntivi significativi e chiaramente definiti. Gli sviluppatori devono fornire piantagioni compensative laddove i boschi vengono rimossi in associazione con lo sviluppo, gli sviluppatori saranno generalmente tenuti a fornire piantagioni compensative al fine di evitare una perdita netta di boschi”.

Ma il signor Kerr, un MSP del nord-est, ha dichiarato: “La maggior parte delle persone sarà stupita nel vedere il numero di alberi abbattuti per far posto ai parchi eolici. Sono stato contattato molte volte dalle comunità rurali di tutto il paese che mi chiedevano l’ubicazione di questi sviluppi, condividendo legittime preoccupazioni non solo sull’impatto visivo ma anche sui danni alla fauna selvatica e agli affari. Ora apprendiamo che ci sono danni significativi quando si tratta di alberi”.