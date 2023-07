Sei morti per un incidente aereo in Colombia

MeteoWeb

Cinque dirigenti del partito colombiano di centro destra, Centro Democratico (CD), sono morti oggi in Colombia, in un incidente aereo avvenuto nella zona rurale del municipio di San Luis de Gaceno, nel dipartimento di Boyacà. Deceduto anche il pilota, identificato come Heliodoro Alvarez. Tra i cinque politici che hanno perso la vita, figurano la ex senatrice Nohora Tovar, suo marito, Guillermo Perez, e il candidato del CD al governatorato di Meta, Felipe Carreno. Secondo le prime informazioni fornite dall’Aeronautica Civile, l’aereo, un Cessna T219N con matricola HK5138 che stava operando la rotta tra Villavicencio e l’aeroporto di Guaymaral, nei pressi di Bogotá, si è schiantato per cause imprecisate.

L’ex presidente conservatore, Ivan Duque, ha espresso il suo “profondo dolore” su twitter. Allo stesso modo anche l’ex presidente Alvaro Uribe ha manifestato il suo cordoglio definendo l’incidente come “una terribile notizia”.