Si intorpidiscono le acque dell’Isonzo, attivata l’Arpa

Diverse segnalazioni sono giunte alla Regione da parte di cittadini che nelle ultime ore hanno notato un intorbidimento delle acque del fiume Isonzo. “Stiamo monitorando la situazione – ha informato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro – solitamente questo fenomeno è conseguente a forti temporali o allo svasamento della diga di Salcano. L’Arpa Fvg si è già attivata e stiamo presidiando”.

L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è già stata attivata – informa la Regione – e ha svolto sopralluoghi nei pressi di Gorizia, in particolare sul Ponte del Torrione a Piuma, per prelevare campioni che verranno analizzati nelle prossime ore. “Quanto prima avremo i risultati, nel frattempo Arpa Fvg e la direzione regionale, tramite il dipartimento di Gorizia intervenuto per le opportune verifiche, hanno anche avviato un confronto con le autorità slovene competenti sulla parte alta del fiume”, ha assicurato Scoccimarro.