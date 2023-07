Siccità: a metà giugno il Nord Europa il più colpito, Italia ok

MeteoWeb

Nell’infografica GEA/AFP è riportata la mappa di EDO, l’osservatorio sulla siccità di Europa, che fotografa la situazione dall’11 al 20 giugno scorsi. Secondo l’ultima mappa dell’indicatore combinato di siccità, il 45,4% del territorio dell’UE-27 (senza Madeira, Azzorre, Isole Canarie) è in condizioni di warning e il 6,9% è in condizioni di alert. Come per il periodo precedente, è ancora il Nord Europa il settore più penalizzato dall’assenza di piogge. Particolarmente critica resta la situazione nella Penisola Iberica.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, il colore che nella mappa prevale su quasi tutto lo Stivale è il bianco, che corrisponde ad “assenza di siccità”, dopo i mesi di aprile e maggio ultrapiovosi, con l’instabilità che è continuata anche a giugno. I pochi segnali di allerta per quanto riguarda il deficit di umidità del suolo e il conseguente stress per la vegetazione arrivano da parti di Toscana ed Emilia Romagna. “Assenza di siccità” anche sui Balcani, nella Francia meridionale e Turchia.