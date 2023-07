Sicilia: 13 milioni di euro per le imprese agricole colpite dall’alluvione del 2018

MeteoWeb

Circa 13 milioni di euro sono stati destinati a contributi e ristori per le aziende colpite dalle alluvioni e dalle piogge dell’autunno 2018 che in tutta la Sicilia avevano comportato milioni di danni all’agricoltura. Il decreto del Dirigente del Dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta è stato firmato lo scorso 14 luglio. Circa 1.000 i beneficiari totali, cui andranno contributi a parziale compensazione dei danni alle strutture e delle perdite di produzioni (poco più di 6 milioni per ciascuna categoria) e prestiti agevolati (poco meno di 700 mila euro complessivi).

Né dà notizia il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che ricorda che “la provincia più colpita in quei mesi era stata quella di Siracusa, dove non a caso si trova la maggioranza delle aziende interessate, circa 300, prima di quelle di Enna (260) e Catania (200).” Per il deputato azzurro, “questo provvedimento è ancora più benvenuto in questo momento di gravissima crisi del settore, che dopo il Covid si trova a fronteggiare una emergenza ambientale senza precedenti che rischi di distruggere la produzione della stagione.”