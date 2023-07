Sicilia, incendi in provincia di Palermo e Agrigento

MeteoWeb

Giornata di incendi nel palermitano, dove in queste ore sono andati distrutti diversi ettari di macchia mediterranea. I vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Lercara Friddi per un rogo lungo la Statale Palermo-Agrigento. Fiamme anche a Santa Cristina Gela, nella zona del Kartodromo. Le alte temperature sono state alla base di un altro incendio divampato ieri tra i rifiuti ammassati della discarica di Castellana Sicula, sempre in provincia di Palermo.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato conseguenze peggiori, e l’impianto risulta ancora funzionante. Non sono mancati infine interventi delle squadre antincendio nell’agrigentino, con roghi di sterpaglie a Sciacca e a Licata. Fortunatamente non si registrano feriti e in nessun caso è stato necessario evacuare alcuna abitazione.