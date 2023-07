Sicilia: Soccorso Alpino partecipa alle ricerche di un anziano scomparso a Cinisi

MeteoWeb

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano con unità cinofile dell’Associazione nazionale Carabinieri, stanno partecipando alle ricerche dell’anziano che risulta scomparso da domenica mattina. L’uomo, Luigi Firenze, 81 anni, residente nella borgata palermitana di Partanna Mondello, era uscito di casa all’alba per recarsi nella zona di piano Margi, sopra Cinisi. A lanciare l’allarme erano stati i suoi familiari che, non vedendolo rientrare e avendo tentato inutilmente di contattarlo al cellulare, aveva sporto denuncia alla polizia.

La sua auto, una Fiat panda gialla, è stata poi ritrovata abbandonata in un sentiero impervio, con il cellulare ancora acceso all’interno dell’abitacolo. Da qui l’avvio delle ricerche nella zona. Stamattina la Prefettura, dopo una riunione con tutti gli enti interessati, trattandosi di un’area impervia, ha attivato anche il Soccorso Alpino che ha affiancato Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia municipale di Cinisi e Forestale.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).