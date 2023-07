Sicurezza energetica, Pichetto: “Il decreto Rigassificatori è legge”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto ha dichiarato: “Il decreto Rigassificatori è legge: un altro tassello fondamentale a cui, come MASE e come Governo, abbiamo lavorato nell’ottica di garantire al Paese una sempre maggiore sicurezza e indipendenza energetica. E’ un impegno che si declina nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di produzione nazionale: in questa direzione, sono previsti nuovi strumenti per accelerare gli interventi infrastrutturali strategici. Il decreto interviene inoltre nel sostegno a famiglie e imprese, per alleggerire il peso delle bollette. Stiamo lavorando per trasformare l’Italia in un hub energetico per l’approvvigionamento europeo. Il decreto approvato è un ulteriore importante passo avanti nella realizzazione di tutti questi obiettivi”.