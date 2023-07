Sinergie energetiche: ENEA ed Opinion leader uniti per promuovere l’efficienza

MeteoWeb

Il 5 luglio 2023, a Roma, si terrà il primo appuntamento del ciclo di tavoli tecnici e gruppi di lavoro trasversali sui temi dell’efficienza energetica, nell’ambito della campagna nazionale di Informazione e Formazione “Italia in Classe A”, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata da ENEA, in applicazione dell’art.13 del D. Lgs. 102/2014. Tra le principali linee di attività, quella degli “Opinion Leader” per la promozione dell’efficienza energetica: istituzioni, associazioni, imprese e soggetti che in virtù dell’elevata autorevolezza, definita e individuata sulla base di parametri certi e verificabili, rappresentano dei volani per coinvolgere la popolazione su larga scala.

L’iniziativa promuove un uso più consapevole e razionale dell’energia, fornendo strumenti e opportunità per realizzare e accelerare il processo di transizione energetica nel nostro Paese. Il meeting ha lo scopo di aprire un confronto e una sinergia di intenti tra i vari “Opinion Leader” che rappresentano differenti realtà nazionali e settori produttivi, con l’obiettivo di promuovere modalità di collaborazione all’interno della filiera dell’efficienza energetica, anche secondo le indicazioni del REPowerEU, presentato il 18 maggio 2022 dalla Commissione europea per «porre fine alla dipendenza dell’Unione europea dai combustibili fossili della Russia […] e affrontare la crisi climatica». L’efficienza energetica come driver e leva imprescindibile per traguardare gli obiettivi dell’Agenda 2030.